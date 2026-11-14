Dehradun News: महिला सशक्तीकरण की योजनाओं को अंतिम महिला तक पहुंचाने का लिया संकल्प

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देहरादून। भाजपा महानगर कार्यालय में शनिवार को महिला मोर्चा की ओर से राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं को इनके लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया गया।कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के गौरवशाली इतिहास और आंदोलनकारियों के संघर्ष एवं बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है।महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, नंदा गौरा योजना, लखपति दीदी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सशक्त बहना उत्सव योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और समान नागरिक संहिता को भी महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम बताया।प्रदेश उपाध्यक्ष भावना डोभाल ने कहा कि महिलाएं शिक्षा, स्वरोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम में जानकी नौटियाल, डॉ. दिव्या नेगी, बबली चौहान समेत महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं।