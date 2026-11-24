उत्तराखंड: आखिर कौन थे ये साढ़े सात हजार लोग? जिनकी आज तक नहीं हो सकी पहचान, बने हैं गुमनाम
उत्तराखंड में बीते 25 वर्षों में हजारों ऐसे शव मिले जिनकी आज तक पहचान नहीं हुई है। हाल ही में जामुनवाला में मिली महिला की लाश को भी अज्ञात में दर्ज किया गया है।
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राज्य गठन के बाद से विभिन्न स्थानों पर 7400 से ज्यादा शव ऐसे मिले हैं जिनके अंत की कहानी आज तक किसी को पता नहीं चल पाई। इन्हें कोई अपना कहने आया और न ही इनके पास ऐसी कोई ऐसी निशानी मिली जिसके बूते इन्हें परिजनों तक पहुंचाया जा सके। अब सरकारी दस्तावेज में इनकी पहचान 12 अंकों की आईडी रूप में दर्ज है जिसे यूआईडीबी यानी अन आइडेंटीफाइड डेड बॉडी लिखा जाता है।
दरअसल गत 18 नवंबर को देहरादून के जामुनवाला में एक युवती का शव बरामद हुआ था। करीब 72 घंटों तक शव की पहचान की कोशिश की गई पर जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने नियमानुसार अंतिम संस्कार कर दिया। अब जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क (जिप नेट) पोर्टल पर इस महिला को भी यूआईडीबी-202611000502 के रूप में दस्तावेजी पहचान दी गई है।
जिप नेट पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इसी तरह मिले अज्ञात शवों की संख्या 7487 है, इनमें 1031 महिलाएं हैं। महिलाओं में भी एक वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 26 है। जबकि 20 वर्ष से ऊपर की 673 है। जिपनेट में सदस्य राज्य पुलिस अपने-अपने इलाकों में भी इन शवों की पहचान की कोशिश करती हैं पर हर माह दर्जनों अधूरी कहानियां इनमें जुड़ जाती हैं।
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हरिद्वार में सबसे ज्यादा मिले अज्ञात शव
सबसे ज्यादा 2476 अज्ञात शव हरिद्वार जिले में मिले हैं। यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। कई गंगा में डूब जाते हैं तो कोई ऊपरी इलाकों से बहकर आ जाते हैं। दूसरे स्थान पर देहरादून जिला है, यहां 1363 अज्ञात शव मिले हंै। इसका कारण यहां मौजूद बड़े अस्पताल हैं। एम्स, दून, श्रीमहंत इन्दिरेश अस्पताल, जौलीग्रांट अस्पताल आदि में बहुत से बेसहारा लोगों को इलाज के लिए लाया जाता है जिन्हें मौत के बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तीसरे स्थान पर नैनीताल है, जहां बीते 25 वर्षों में 1014 अज्ञात शव बरामद हुए हैं।