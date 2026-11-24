राज्य गठन के बाद से विभिन्न स्थानों पर 7400 से ज्यादा शव ऐसे मिले हैं जिनके अंत की कहानी आज तक किसी को पता नहीं चल पाई। इन्हें कोई अपना कहने आया और न ही इनके पास ऐसी कोई ऐसी निशानी मिली जिसके बूते इन्हें परिजनों तक पहुंचाया जा सके। अब सरकारी दस्तावेज में इनकी पहचान 12 अंकों की आईडी रूप में दर्ज है जिसे यूआईडीबी यानी अन आइडेंटीफाइड डेड बॉडी लिखा जाता है।

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