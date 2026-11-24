विधानसभा चुनाव 2027 से पहले रुद्रप्रयाग सीट को लेकर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत आमने-सामने आ गए हैं। भरत चौधरी ने हरक सिंह को रुद्रप्रयाग सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। वहीं, हरक सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी चुनावी सीट का फैसला मंत्री चौधरी नहीं, बल्कि कांग्रेस हाईकमान करेगा।

विज्ञापन