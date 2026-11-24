बच्चों की बात सुनें, उन पर भरोसा करें

साइबर पुलिस ने अभिभावकों से कहा है कि यदि बच्चा किसी ऑनलाइन धमकी या गलत व्यवहार के बारे में बताता है तो उसे डांटने के बजाय उसकी बात ध्यान से सुनें और उस पर भरोसा करें। बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि किसी भी परेशानी में परिवार उनके साथ खड़ा है। किसी भी साइबर धोखाधड़ी या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करें।

ये बरतें सावधानियां

1. पैरेंटल कंट्रोल का उपयोग करें, बच्चों को डिजिटल फुटप्रिंट की जानकारी दें।

2. गूगल फैमिली लिंक और स्क्रीन टाइम जैसी सुविधाओं का प्रयोग करें।

3. बच्चों को समझाएं कि वे अजनबियों से जानकारी या तस्वीरें साझा न करें।

4. कोई कहे कि मम्मी-पापा को मत बताना, निजी चैट पर बुलाए, तो तुरंत ब्लॉक करें।