Dehradun News: मौसम बदलते ही सेलाकुई में फैला वायरल

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फोटो....संवाद न्यूज एजेंसीसेलाकुई। मौसम बदलने के साथ क्षेत्र में वायरल बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हरिपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोज करीब 100 मरीज स्वास्थ्य जांच कराने पहुंच रहे हैं। इनमें बुखार और खांसी के साथ शुगर तथा त्वचा संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीज भी शामिल हैं।प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. सचिन गुप्ता के अनुसार बदलते मौसम में संक्रमण और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। मरीजों की जांच के बाद उन्हें आवश्यक उपचार और परामर्श दिया जा रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से घरों और आसपास साफ-सफाई रखने तथा पानी जमा नहीं होने देने की अपील की है।प्रभारी चिकित्साधिकारी ने मच्छरों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि लंबे समय तक पानी जमा रहने से मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ जाता है। शाम के समय हल्का भोजन लेने और खान-पान में सावधानी बरतने को भी कहा गया है। लगातार बुखार, खांसी या अन्य परेशानी होने पर समय रहते चिकित्सकीय जांच कराने की सलाह दी गई है।