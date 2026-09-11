Dehradun News: राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग संगठन ने की मेयर से मुलाकात
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:27 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:27 PM IST
विज्ञापन
देहरादून। राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिरस्वाल ने नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग भारत संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव संगठन, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नरेश वैध, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन देहरादून नगर निगम शाखा अध्यक्ष सोनू खैरवाल आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन