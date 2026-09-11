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Dehradun News: इनरव्हील क्लब ने जरूरतमंदों को बांटी व्हीलचेयर और वॉकर

Fri, 11 Sep 2026 09:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 09:33 PM IST
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Innerwheel Club distributed wheelchairs and walkers to the needy
देहरादून। इनरव्हील क्लब ऑफ देहरादून की ओर से समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए दो सामाजिक प्रोजेक्ट आयोजित किए गए। व्हीलस ऑफ होप मोबिलिटी फॉर आल के तहत हिल्टन स्कूल में तीन जरूरतमंद मरीजों को तीन व्हीलचेयर और दो वॉकर वितरित किए गए। क्लब की ओर से बताया गया कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए यह उनका नियमित रूप से चलने वाला प्रोजेक्ट है।
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वहीं सपोर्टिंग ड्रीम्स सपोर्टिंग फ्यूचर्स के तहत क्लब ने तीन बेटियों को बास्केटबॉल प्रशिक्षण के लिए अपनाया। उन्हें कोच के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने के साथ बास्केटबॉल, जूते और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में पेट्रीशिया हिल्टन, क्लब अध्यक्ष समिधा सचदेवा, सरोज धुडानी, सरोज गुप्ता, रितु भसीन, रेखा शर्मा, दिव्या बंसल आदि मौजूद रहे।
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