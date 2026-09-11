फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand's first grand Yamuna Ghat begins to take shape.

Dehradun News: हरिपुर में सजने लगा उत्तराखंड का पहला भव्य यमुना घाट, 17 सितंबर को लोकार्पण

Fri, 11 Sep 2026 07:36 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:36 PM IST
विज्ञापन
Uttarakhand's first grand Yamuna Ghat begins to take shape.
फोटो....
विज्ञापन

- मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण, 7.52 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ भव्य यमुना घाट
- कार्यक्रम से पहले चकाचक हो रहा परिसर
संवाद न्यूज एजेंसी
कालसी। हरिपुर स्थित यमुना तट पर नवनिर्मित घाट के लोकार्पण की तारीख तय होते ही तैयारियां तेज हो गई हैं। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम को देखते हुए घाट और आसपास समतलीकरण, साफ-सफाई तथा मिट्टी-गाद हटाने का काम तेजी से कराया जा रहा है।
जौनसार-बावर के प्रवेश द्वार हरिपुर में यमुना नदी पर 7.52 करोड़ रुपये की लागत से घाट का निर्माण कराया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बारिश के कारण घाट परिसर और आसपास जमा हुई मिट्टी व गाद को हटाकर स्थल को व्यवस्थित किया जा रहा है। घाट के निकट लोक पंचायत संस्था की ओर से मां यमुना की भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है।
विज्ञापन

घाट के लोकार्पण को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह है। लोगों का कहना है कि नवनिर्मित घाट से क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे हरिपुर कालसी को धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता एससी उप्रेती ने बताया कि घाट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बारिश से आई मिट्टी और गाद हटाकर साफ-सफाई कराई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed