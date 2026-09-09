दून पुलिस में बड़ा फेरबदल: एसएसपी ने 53 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के किए तबादले; शहर से देहात तक 11 थानेदार बदले
देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने देर रात बड़े स्तर पर तबादले किए। इसमें कई इंस्पेक्टर और दरोगाओं के साथ ही थाना और चौकी प्रभारी बदले गए हैं।
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देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बड़ा फेरबदल करते हुए 53 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले किए हैं। शहर से लेकर देहात के कुल 11 थानेदार बदल दिए गए। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक चौकी प्रभारियों के तबादले भी किए गए हैं।
इंस्पेक्टर विनोद गुसाईं को पटेलनगर से ट्रांसफर करते हुए डालनवाला का एसएचओ बनाया गया है। पटेलनगर में एसएचओ अब इंस्पेक्टर नरेश राठौर होंगे। इनके अलावा इंस्पेक्टर संतोष कुंवर को एसएचओ कैंट, नरेंद्र गहलावत को एसएचओ मसूरी, देवेंद्र चौहान को एसएचओ नेहरू कॉलोनी, प्रदीप रावत को शिकायत प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है।
एसओ क्लेमेंटटाउन मोहन सिंह का ट्रांसफर कर रायवाला एसओ बनाया गया है। उनके स्थान पर लोकपाल परमार क्लेमेंटटाउन का प्रभार संभालेंगे। एसआई गिरीश नेगी को एसओ प्रेमनगर, शैंकी कुमार को एसओ सेलाकुई, मनोज नौटियाल को एसओ सहसपुर, अमित कुमार शर्मा को एसओ वसंत विहार बनाकर भेजा गया है
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