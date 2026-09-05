शिक्षक दिवस: मुरलीधर जगूड़ी...जिनकी आंखों से ओझल दुनिया, शिष्यों को सुरों की तालीम देकर देख ली पूरी कायनात

आवाज से पहचान लेते हैं अपने शिष्यों को

मुरलीधर जगूड़ी के शिष्य रहे गौतम थापा ने बताया उन्होंने 1993 से 2006 तक उनसे संगीत की शिक्षा ली। नौकरी के लिए विदेश तक गए, लेकिन गुरु का ज्ञान और संगीत का प्रेम उन्हें वापस खींच लाया। अब उन्होंने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया है। बताया कि गुरुजी स्कूल के समय में अपने शिष्यों को उनकी आवाज से और छूकर पहचान लेते थे और आज भी वह ऐसे ही अपने शिष्यों को पहचानते हैं।

ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: मानसून ने बढ़ाई मुश्किल, गंगोत्री-यमुनोत्री मार्ग ले रहा परीक्षा, बदरीनाथ हाईवे पर कुछ राहत

संगीत की शिक्षा दुनिया को देकर जाएंगे यही गुरु दक्षिणा

गायिका अंशु थपलियाल ने बताया कि उन्होंने कक्षा छह से संगीत की शिक्षा ली। गुरुजी ने शिक्षकों के आए पैसों के हिस्से को कभी नहीं लिया। दिखाई ना देने के बाद भी संगीत पर इतनी गहरी पकड़ ही असली साधना है। उनसे सीखकर आज हम नाम कमा रहे हैं। यही शिक्षा समाज को देखकर जाएंगे उनके लिए यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी।