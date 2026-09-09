उत्तराखंड: युवा हो जाएं तैयार, सरकारी नौकरी का बड़ा मौका; समूह-ग की सात भर्तियों का नया कैलेंडर जारी
UKSSSC Recruitment Latest News: आयोग ने कुछ परीक्षा की तिथियों में अभ्यर्थियों के अनुरोध के हिसाब से बदलाव किया है। इसी हिसाब से संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है।
विस्तार
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को समूह-ग की सात भर्तियों का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। वहीं, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक के 101 पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया है।
आयोग के सचिव एनएस डुंगरियाल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, पशुधन प्रसार अधिकारी, सर्वेक्षक, साहसिक खेल अधिकारी की परीक्षा अब 20 सितंबर के बजाए 18 अक्तूबर को होगी। कैमरामैन, प्राविधिक सहायक इतिहास की परीक्षा अब 18 अक्तूबर के बजाए 20 सितंबर को होगी।
सहायक लेखाकार की परीक्षा अब चार अक्तूबर के बजाए एक नवंबर को होगी। वैयक्तिक सहायक परीक्षा अब एक नवंबर के बजाए 20 दिसंबर को होगी। विज्ञान इंटर, स्नातक स्तर के पदों की परीक्षा 17 जनवरी को ही होगी। इसके पूर्व के कैलेंडर में गलती से 2026 प्रकाशित हो गया था, जिसे 2027 किया गया है।
देहरादून: उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे 107 मदरसे बंद; हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा पर लटके ताले
वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक के 101 पदों पर भर्ती
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आशुलिपिक ग्रेड-2, स्टेनोग्राफर व अन्य समूह-ग के 101 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 14 सितंबर से 14 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 17 से 19 अक्तूबर के बीच आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि 20 दिसंबर तय की गई है। राज्य के 19 अलग-अलग विभागों में ये भर्ती होगी, जिसमें आवास विभाग के 22 वैयक्तिक सहायक, आयुक्त कुमाऊं मंडल के 16 पद, वन निगम के 10 पद भी शामिल हैं। वैयक्तिक सहायक के लिए आयु 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। 12वीं पास होने के साथ ही 80 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग जरूरी है। आशुलिपिक के लिए 12वीं पास होने के साथ ही अंग्रेजी, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट के साथ ही 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अनारक्षित, ओबीसी के लिए 300 रुपये, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये शुल्क देय है।