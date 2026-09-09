उत्तराखंड: युवा हो जाएं तैयार, सरकारी नौकरी का बड़ा मौका; समूह-ग की सात भर्तियों का नया कैलेंडर जारी

वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक के 101 पदों पर भर्ती

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आशुलिपिक ग्रेड-2, स्टेनोग्राफर व अन्य समूह-ग के 101 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 14 सितंबर से 14 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 17 से 19 अक्तूबर के बीच आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि 20 दिसंबर तय की गई है। राज्य के 19 अलग-अलग विभागों में ये भर्ती होगी, जिसमें आवास विभाग के 22 वैयक्तिक सहायक, आयुक्त कुमाऊं मंडल के 16 पद, वन निगम के 10 पद भी शामिल हैं। वैयक्तिक सहायक के लिए आयु 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। 12वीं पास होने के साथ ही 80 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग जरूरी है। आशुलिपिक के लिए 12वीं पास होने के साथ ही अंग्रेजी, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट के साथ ही 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अनारक्षित, ओबीसी के लिए 300 रुपये, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये शुल्क देय है।