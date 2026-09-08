उत्तराखंड एसआईआर: यूपी की लिस्ट से करेंगे मिलान, मतदाता से पूछी जाएगी उसकी इच्छा; जारी होंगे नोटिस

मतदाताओं के नाम काटने की ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक आपत्तियां

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच प्रदेशभर में वोट काटने संबंधी फॉर्म-7 पर 1,30,382 आपत्तियां आईं। इनमें से सर्वाधिक 43,878 ऊधमसिंह नगर में हैं। 29,369 आपत्तियों के साथ हरिद्वार दूसरे और 19,402 आपत्तियों के साथ देहरादून तीसरे स्थान पर है। 18,301 के साथ नैनीताल जिला चौथे स्थान पर है। इन सभी आपत्तियों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। नाम जोड़ने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म-6 को देखें तो प्रदेशभर से 1,37,146 आवेदन आए हैं। इनमें 42,773 के साथ देहरादून पहले, 28,695 के साथ हरिद्वार दूसरे, 13,804 के साथ नैनीताल तीसरे और 11,927 के साथ ऊधमसिंह नगर चौथे स्थान पर है।



10 जिलों में 100 प्रतिशत नोटिसों का निपटारा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ.बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि उत्तराखंड के 10 जिलों में जारी हुए नोटिसों का निस्तारण किया जा चुका है। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कुछ नोटिस बचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून में 5,48,094, हरिद्वार में 4,82,810, ऊधमसिंह नगर में 4,46,615, नैनीताल में 2,35,307 और टिहरी में 1,17,501 मतदाताओं का नोटिस जारी हुए थे। उन्होंने कहा कि बाकी जिलों में भी जल्द निपटारा पूरा कर दिया जाएगा।