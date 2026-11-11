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उत्तराखंड: कल जारी होगी प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची, शुरू होने जा रहा है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

Wed, 11 Nov 2026 05:00 AM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 11 Nov 2026 05:00 AM IST
सार

एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की जाएगी। 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय निर्धारित किया गया है।

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Uttarakhand Draft voter list to be released tomorrow special summary revision to begin on 12 November
वोटर लिस्ट - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार
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उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची 12 नवंबर को जारी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में आयोग का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं, कोई व्यक्तिगत मतदाता एक माह में अधिकतम पांच फॉर्म-7 आपत्ति करा सकेगा।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की जाएगी। 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 28 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों की सुनवाई भी की जाएगी।
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चार जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। दावों एवं आपत्तियों की पूरी अवधि के दौरान किसी आक्षेपकर्ता के रूप में मतदाता की ओर से अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतदाता सूची के सतत अद्यतन की अवधि के दौरान किसी व्यक्तिगत मतदाता की ओर से प्रति माह अधिकतम पांच फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
 

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