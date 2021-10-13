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Dehradun News: मुख्यमंत्री ने की गोवर्धन पूजा, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना

Wed, 11 Nov 2026 12:02 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:02 AM IST
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Chief Minister performed Govardhan Puja
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गोवर्धन पूजा पर मुख्यमंत्री आवास में गोमाता की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गोमाता को तिलक लगाकर पुष्पमाला पहनाई व प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि व खुशहाली की कामना की।
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मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति, पशुधन व पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में गो माता का विशेष महत्व है। गो संरक्षण व संवर्धन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा का पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने तथा सभी जीवों के प्रति करुणा एवं संवेदनशीलता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि गो सेवा एवं संरक्षण के साथ ही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है।
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