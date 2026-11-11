इंटरव्यू: भाजपा पर ही बैकफायर करेगा जेनी प्रकरण, धस्माना बोले-कांग्रेस हरक सिंह के साथ, पढ़ें खास बातचीत

23 साल पुराने जेनी प्रकरण ने फिर से प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस व भाजपा के बीच इस प्रकरण को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सूर्यकांत धस्माना ने जेनी प्रकरण पर कहा, कांग्रेस पूरी तरह से डॉ. हरक सिंह रावत के साथ खड़ी है। यह प्रकरण भाजपा पर बैकफायर करेगा। यह प्रकरण साल 2003 का है, जिसकी गहन सीबीआई जांच हो चुकी है।

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उस दौरान केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी। अदालत में चले मुकदमे और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर हरक सिंह रावत को क्लीन चिट दी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2016 में डॉ. रावत को भाजपा ने पार्टी में किया और 2017 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तब भाजपा को यह प्रकरण क्यों याद नहीं आया। विज्ञापन



इंटरव्यू: राजनीति में सब कुछ जायज नहीं, खून पसीने से सींचा है पार्टी को, त्रिवेंद्र के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत विज्ञापन विज्ञापन



धस्माना का आरोप है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने नई बोतल में पुरानी शराब परोसने की नाकाम कोशिश की है। प्रदेश के वर्तमान हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है और पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार मौन है।



उस दौरान केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी। अदालत में चले मुकदमे और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर हरक सिंह रावत को क्लीन चिट दी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2016 में डॉ. रावत को भाजपा ने पार्टी में किया और 2017 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तब भाजपा को यह प्रकरण क्यों याद नहीं आया।धस्माना का आरोप है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने नई बोतल में पुरानी शराब परोसने की नाकाम कोशिश की है। प्रदेश के वर्तमान हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है और पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार मौन है।

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