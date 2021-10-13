Dehradun News: हरदा ने गांधी पार्क पहुंचकर आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया समर्थन

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पूर्व मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा, वे अपनी मांग को मजबूती से उठाएं। सरकार से साफ कहें कि नौ हजार में दम नहीं, 19 हजार से कम नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में सरकार और कार्यकर्ताओं के योगदान को लेकर 50-50 प्रतिशत का मानक तय किया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार शायद उस व्यवस्था को भूल गई है। यही वजह है कि आज आंगनबाड़ी बहनों को अपनी मांगों के लिए धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है।पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए शासनादेश जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा, महिला कल्याण कोष में करीब 44 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध है। इस राशि का उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों के समाधान के लिए किया जा सकता है।रावत ने कहा, उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में कई कदम उठाए थे। उन्होंने उन प्रयासों का भी जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हजार में दम नहीं, 19 हजार से कम नहीं के संकल्प को पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी संगठन की नेता सुशीला खत्री और रेखा नेगी के संघर्ष की सराहना करते हुए दोनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। धरना स्थल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमार, यामीन अंसारी, ओमप्रकाश बब्बन, अभिनव थापर, सुरेंद्र रांगड़, रेखा नेगी, प्रशांत खंडूरी और उपेंद्र थपलियाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।आज प्रदेश भर में देंगे धरनादेहरादून। गांधी पार्क में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा, दो सूत्री लंबित मांगों पर अमल न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज से प्रदेश भर में धरना देंगे। गांधी पार्क में धरना देने वालों में जिला अध्यक्ष तन्नू बांबा, संध्या रानी, गीता चौहान, मंजू मोर्चा, बीना अरोड़ा, मधु पुंडीर आदि शामिल रही।