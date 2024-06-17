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उत्तराखंड: नवंबर में बिगड़ा सर्दी का मिजाज, दस साल बाद पारा 31 पार, दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी

Wed, 11 Nov 2026 12:19 AM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 11 Nov 2026 12:19 AM IST
सार

करीब दस साल बाद नवंबर में अधिकतम तापमान एक बार फिर इस स्तर पर पहुंचा है। इससे पहले दो नवंबर 2016 को भी दून का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

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Uttarakhand Winter takes an unusual turn in November temperature crosses 31 degree after ten years
मौसम - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार
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नवंबर में आमतौर पर सर्दी का अहसास बढ़ने लगता है। सुबह और शाम ठंड महसूस होने के साथ ही दिन के तापमान में भी गिरावट आने लगती है लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग नजर आ रहा है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी दून में सर्दी का अहसास नहीं है। दिन में तेज धूप के चलते तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है।

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मंगलवार को दून का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक रहा। खास बात यह है कि करीब दस साल बाद नवंबर में अधिकतम तापमान एक बार फिर इस स्तर पर पहुंचा है। इससे पहले दो नवंबर 2016 को भी दून का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम के इस बदले मिजाज का असर केवल दिन के तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि रात के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
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आमतौर पर नवंबर की शुरुआत से ही रातें ठंडी होने लगती हैं और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। इस बार रात के तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं होने से सुबह-शाम भी ठंड का असर कम महसूस हो रहा है। दिन और रात दोनों के तापमान में इस तरह का बदलाव मौसम के सामान्य चक्र से अलग स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 11 नवंबर को भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा।
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हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी का अनुमान है। लेकिन उसका मैदानी इलाकों के तापमान में कोई खास असर पड़ने वाला नहीं दिख रहा है।

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बदल रहा मौसम का पैटर्न, देर से दस्तक दे रही ठंड

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में मौसम के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले मानसून की विदाई के बाद अक्तूबर से ही तापमान में गिरावट शुरू हो जाती थी और नवंबर आते-आते ठंड का असर बढ़ने लगता था। वहीं, अब कई बार मानसून की विदाई के बाद भी लंबे समय तक मौसम शुष्क बना रहता है। आसमान साफ रहने और दिन में तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बारिश-बर्फबारी के समय में बदलाव भी तापमान के उतार-चढ़ाव को प्रभावित कर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान के सामान्य व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम के पारंपरिक पैटर्न में बदलाव के चलते कभी कम समय में अत्यधिक बारिश होती है तो कभी लंबे समय तक शुष्क मौसम बना रहता है। इसका असर तापमान पर भी पड़ता है। नवंबर में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज होना इसी बदलते मौसमी व्यवहार की एक तस्वीर है।

बारिश और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता पर टिकी ठंड की रफ्तार

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के बाद मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट आती है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कमजोर रहने और बारिश नहीं होने की स्थिति में ठंड बढ़ने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। दून में भी फिलहाल दिन के तापमान में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण मौसम का शुष्क बने रहना और तेज धूप निकलना है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता, पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हवा की दिशा के आधार पर तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है।

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