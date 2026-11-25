उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा के तहत कक्षा नौ से 12वीं तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पांच अंकों की छूट मिलेगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 28 प्रतिशत अंक लाने होंगे।

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