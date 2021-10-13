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प्रकरण में कथित फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेजों के आधार पर रेखा आर्य को चार कंपनियों के निदेशक पदों से हटाने और उनके शेयरों को लेकर हुए बदलाव जांच के प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं। एसआईटी इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों, कंपनियों के रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का मिलान कर रही है। साथ ही कंपनियों के खातों में हुए लेनदेन की भी जांच की जा रही है, ताकि आरोपों से संबंधित तथ्य सामने आ सकें।मामले में पुलिस को कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी गई हैं। इनकी सत्यता की जांच के लिए रिकॉर्डिंग और संबंधित सामग्री को फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) भेजा गया है। एफएसएल की रिपोर्ट मिलने के बाद जांच में सामने आए तथ्यों को और स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ने की तैयारी कर रही है।रेखा आर्य ने अक्तूबर में कैंट कोतवाली में पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मारपीट, धोखाधड़ी, जातिसूचक अपशब्द कहने, हत्या की साजिश और कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेरफेर के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने नौ सदस्यीय एसआईटी गठित की थी। गिरधारी लाल साहू और उनके भतीजे सतेंद्र राठौर को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों की जमानत याचिकाएं भी अदालत से खारिज हो चुकी हैं। एसआईटी जांच पूरी करने और एफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।