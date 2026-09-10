उत्तराखंड: 3.50 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का डाटा चोरी होने की आशंका; कंपनी ने पोर्टल के आईडी व पासवर्ड बदले

खेल विभाग ने राष्ट्रीय खेलों के समय खेब टेक स्ट्राटेजी प्राइवेट लिमिटेड को पोर्टल और ऐप विकसित करने का काम दिया गया था। अब इन पोर्टल और ऐप को आईटीडीए के सर्वर पर अपलोड किया जाना था। इससे पहले ही कंपनी ने यूजर आईडी व पासवर्ड आदि बदल दिए। बताया जा रहा है कि इस वक्त कंपनी के पास साढ़े तीन लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का डाटा है। ऐसे में इस डाटा के चोरी और उसके बाद दुरुपयोग होने की आशंका भी जताई जा रही है।

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