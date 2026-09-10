उत्तराखंड: 3.50 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का डाटा चोरी होने की आशंका; कंपनी ने पोर्टल के आईडी व पासवर्ड बदले
खेल विभाग के लिए पोर्टल और ऐप बनाने व उसे संचालित करने वाली कंपनी के अफसरों ने विभाग की पहुंच से दूर बना दिया। वेबसाइट के क्रेडेंशियल और एक्सेस को बिना विभाग की अनुमति के बदल डाला जिससे विभाग की कई योजनाएं प्रभावित हुई हैं।
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खेल विभाग ने राष्ट्रीय खेलों के समय खेब टेक स्ट्राटेजी प्राइवेट लिमिटेड को पोर्टल और ऐप विकसित करने का काम दिया गया था। अब इन पोर्टल और ऐप को आईटीडीए के सर्वर पर अपलोड किया जाना था। इससे पहले ही कंपनी ने यूजर आईडी व पासवर्ड आदि बदल दिए। बताया जा रहा है कि इस वक्त कंपनी के पास साढ़े तीन लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का डाटा है। ऐसे में इस डाटा के चोरी और उसके बाद दुरुपयोग होने की आशंका भी जताई जा रही है।
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम चैंपियंस ट्रॉफी का एक सितंबर को उद्घाटन भी कर चुके हैं। इस योजना में 3.50 लाख खिलाड़ियों ने आवेदन किया था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना का डाटा भी कंपनी के पास है।
इस योजना के तहत पिछले साल 3900 खिलाड़ियों को करीब 11.25 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई थी। अब नए सिरे से भी इस योजना के लिए खिलाड़ियों का डाटा पोर्टल पर आया था। ऐसे में यह सब डाटा चोरी होने की आशंका जताई जा रही है।
उत्तराखंड: पोर्टल और एप बनाने वाली कंपनी ने खेल विभाग की वेबसाइट की बंद, कई योजनाएं हुईं प्रभावित
विभाग ने कंपनी को उसके काम के लिए 80 फीसदी तक भुगतान कर दिया था। विभागीय सूत्रों के अनुसार बाकी का भुगतान हैंडओवर प्रक्रिया के बाद किया जाना था। इससे पहले ही कंपनी ने बिना बताए यह हरकत कर डाली। इस मामले में विभाग में भी चिंता का माहौल है। बताया यह भी जा रहा है कि इस कंपनी ने अब मेघालय में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में पोर्टल और ऐप विकसित करने का ठेका भी लिया है।