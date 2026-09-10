उत्तराखंड: पोर्टल और एप बनाने वाली कंपनी ने खेल विभाग की वेबसाइट की बंद, कई योजनाएं हुईं प्रभावित

खेल विभाग के लिए पोर्टल और ऐप बनाने व उसे संचालित करने वाली कंपनी के अफसरों ने विभाग की पहुंच से दूर बना दिया। वेबसाइट के क्रेडेंशियल और एक्सेस को बिना विभाग की अनुमति के बदल डाला जिससे विभाग की कई योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें लाखों बच्चों का डाटा चोरी होने की बात भी सामने आ रही है। योजनाओं चैंपियंस ट्रॉफी, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और डिजिटल यूथ फेस्टिवल शामिल हैं। इस मामले में नोडल अधिकारी आईटी सेल आदर्श पंत ने मंगलवार को रायपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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