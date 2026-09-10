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हरिद्वार: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन पहुंचे डाम कोठी, कुंभ मेला कार्यों का करेंगे निरीक्षण

Thu, 10 Sep 2026 12:14 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 10 Sep 2026 12:14 PM IST
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Haridwar Chief Secretary Anand Bardhan has arrived at Dam Kothi he will inspect the Kumbh Mela works
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन पहुंचे हरिद्वार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन आज हरिद्वार पहुंचे। यहां वह कुंभ मेला कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उनके साथ कुंभ मेला अधिकारी सोनिका सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं।

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