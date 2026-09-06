उत्तराखंड: ‘शुद्धिकरण’ मामले को लेकर कल कांग्रेस का सीएम आवास कूच, प्रदेश प्रभारी सैलजा कुमारी पहुंचीं दून

हल्द्वानी रामलीला मैदान शुद्धिकरण प्रकरण में कांग्रेस ने कल मुख्यमंत्री आवास कूच का एलान किया है। इसके चलते प्रदेश प्रभारी सैलजा कुमारी आज देहरादून पहुंचीं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कांग्रेस का आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार दोषियों को संरक्षण दे रही है। इस प्रकरण में 26 दिन बाद भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि दोषियों पर कार्रवाई के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया।कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल ने कहा, भाजपा सरकार बनने के बाद अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा हैं, मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद मैदान का शुद्धिकरण पूरे अनुसूचित जाति और गरीब लोगों का अपमान है।