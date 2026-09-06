उत्तराखंड: ‘शुद्धिकरण’ मामले को लेकर कल कांग्रेस का सीएम आवास कूच, प्रदेश प्रभारी सैलजा कुमारी पहुंचीं दून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 06 Sep 2026 12:51 PM IST
सार
हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद मंच के ‘शुद्धिकरण’ का मामला सामने आया था। इसके बाद से ही कांग्रेस में उबाल है। अब कांग्रेस ने देहरादून में सीएम आवास कूच का एलान किया ह।
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विस्तार
हल्द्वानी रामलीला मैदान शुद्धिकरण प्रकरण में कांग्रेस ने कल मुख्यमंत्री आवास कूच का एलान किया है। इसके चलते प्रदेश प्रभारी सैलजा कुमारी आज देहरादून पहुंचीं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया।
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कांग्रेस का आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार दोषियों को संरक्षण दे रही है। इस प्रकरण में 26 दिन बाद भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि दोषियों पर कार्रवाई के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया।
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कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल ने कहा, भाजपा सरकार बनने के बाद अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा हैं, मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद मैदान का शुद्धिकरण पूरे अनुसूचित जाति और गरीब लोगों का अपमान है।