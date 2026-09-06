केदारनाथ धाम के दर्शन कर वापस लौट रहे राजस्थान के श्रद्धालुओं की कार तोताघाटी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में एक श्रद्धालु मौजूद था। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक खाई में गिरे व्यक्ति का रेस्क्यू अभियान जारी रहा।

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कोतवाल प्रशांत बहुगुणा ने बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से चार लोग केदारनाथ यात्रा पर आए थे। शनिवार शाम करीब पौने सात बजे जब वे यात्रा से वापस लौट रहे थे, तभी तोताघाटी के समीप चालक पंकज कुमार, लखन शाह और ईश्वर तेली शौच के लिए कार से बाहर उतरे। इसी दौरान सड़क पर खड़ी वैगनआर कार अचानक अनियंत्रित होकर पीछे की ओर ढलान पर फिसलने लगी। साथी श्रद्धालुओं के दौड़कर कार पकड़ने से पहले ही वाहन तेजी से गहरी खाई में जा समाया।हादसे के समय कार स्वामी देवीलाल (46 वर्ष) निवासी सुभाष नगर, भीलवाड़ा कार के भीतर ही बैठे हुए थे। कार को खाई में गिरता देख साथियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी।सूचना मिलते ही पुलिस चौकी बचेली खाल से पुलिस बल आपदा राहत उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गये थे। पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम तोताघाटी की गहरी खाई में उतरकर कार सवार देवीलाल की तलाश और रेस्क्यू में जुटी हुई है।