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उत्तराखंड: सरकार के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी हस्ताक्षर अभियान, 23 को सैलजा की मौजूदगी में निकलेगी पदयात्रा

Mon, 09 Nov 2026 04:23 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 09 Nov 2026 04:23 PM IST
सार

भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में आवाज उठाने की तैयारी में है। पार्टी इस मुद्दे को जन अभियान का रूप देते हुए लोगों से समर्थन जुटाएगी। इसके लिए नवंबर में हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ ही राज्यपाल तक अपनी मांग पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है।

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Uttarakhand Congress launch a state-wide signature campaign against the government over corruption allegations
congress flag - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कांग्रेस प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ.प्रतिमा सिंह के मुताबिक इसे लेकर पार्टी 10 से 30 नवंबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। अभियान के तहत जिला, ब्लॉक और नगर स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। 23 नवंबर को प्रदेश प्रभारी सैलजा की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय से लोकभवन तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान एकत्रित हस्ताक्षर राज्यपाल को सौंपकर आरोपों की जांच की मांग की जाएगी।

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अभियान का पहला चरण 10 से 15 नवंबर और अंतिम चरण 25 से 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम चरण में जिला और महानगर मुख्यालयों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सांकेतिक अदालतें लगाई जाएंगी। इनमें भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर निशाना साधा जाएगा। अभियान के संचालन के लिए जिला और विधानसभा प्रभारियों को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

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