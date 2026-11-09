देहरादून: दिवाली पार्टी के दौरान दोस्तों से के बीच हुआ विवाद, मारपीट में एक युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में सूरी चौक के पास युवकों के बीच हुए विवाद में अर्श नाम के युवक की मौत हो गई। घटना रात करीब तीन बजे की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि श्रेयस नाम का युवक अर्श को अपने साथ दिवाली पार्टी में ले गया था। इसके बाद वहां दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

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