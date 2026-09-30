देहरादून: भाजपा प्रभारी-सह प्रभारियों का पहला दौरा दो अक्तूबर से, पहले दिन पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों संग बैठक

भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राम माधव, सह-प्रभारी अरविंद मेनन व बांसुरी स्वराज का पहला दौरा दो अक्तूबर से देहरादून का होगा। दो दिवसीय प्रवास के दौरान तीनों नेता संगठन के नेताओं संग बैठक कर आगामी विस चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर चर्चा करेंगे।

कोर कमेटी की बैठक में प्रभारी, सह प्रभारी का आना प्रस्तावित था लेकिन उनके पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से वे नहीं आ पाए। अब उनका दौरा तय हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि दो अक्तूबर को गांधी जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे।

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बैठक में संगठन की जिलावार गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा होगी। दूसरे दिन, सात मोर्चों की प्रदेश टीमों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मोर्चों के स्तर पर चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। आगामी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर उनका दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।