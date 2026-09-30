Dehradun News: स्मैक तस्करी के आरोप में महिला गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Wed, 30 Sep 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
कोतवाली पुलिस ने स्मैक के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसाईं ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान केशवपुरी बस्ती के समीप एक महिला को रोककर पूछताछ की तो वह सकपका गई। चेकिंग करने पर महिला के पास से 9.80 ग्राम स्मैक बरामद की गई। आरोपी महिला की पहचान किरन निवासी केशवपुरी बस्ती डोईवाला के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
विज्ञापन