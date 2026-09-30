Dehradun News: मतदाता घटे, फिर भी 11.11 फीसदी बढ़ा मतदान प्रतिशत

विज्ञापन





पिछले वर्ष छात्रसंघ चुनाव में कुल 3,474 छात्र-छात्राएं मतदाता थे, जिनमें से 1,673 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस तरह कुल 48.15 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं, इस बार कुल 3,452 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 2,046 छात्र-छात्राओं ने मतदान किया। इस तरह कुल 59.26 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान प्रतिशत में हुई यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत भी दे रही है कि छात्र-छात्राओं में मतदान प्रक्रिया को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। साथ ही, छात्रसंघ चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी है।



इस बार पिछले वर्ष की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 22 की कमी रही, इसके बावजूद मतदान प्रतिशत में 11.11 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।