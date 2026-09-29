उत्तराखंड: अक्तूबर में केदारनाथ आएंगे पीएम मोदी, पूजा अर्चना के साथ करेंगे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक छह बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। 21 अक्तूबर 2022 को भी वह केदारनाथ में आए थे। इस बार भी प्रधानमंत्री के केदारनाथ धाम आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्तूबर में बाबा केदार के दर्शन करने आएंगे। 22 से 25 अक्तूबर के बीच उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी चल रही हैं। हालांकि अभी पीएमओ की ओर से प्रधानमंत्री का अधिकारिक रूप से कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक छह बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। 21 अक्तूबर 2022 को भी वह केदारनाथ में आए थे। इस बार भी प्रधानमंत्री के केदारनाथ धाम आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
चारधाम यात्रा: अब तक 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, बदरीनाथ-गंगोत्री धाम में टूटा पुराना रिकॉर्ड
पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे
एसपीजी की टीम केदारनाथ का निरीक्षण भी कर चुकी है। मोदी बाबा केदार की पूजा अर्चना के साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
पंप स्टोरेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री टिहरी जिले में टीएचडीसी की एक हजार मेगावाट की पंप स्टोरेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे।