घास लेने जा रहे दंपती की बाइक पर बाघ ने किया हमला: महिला को जबड़े में दबाकर जंगल की ओर घसीटा; पति ने बचाई जान

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रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज स्थित ग्रासलैंड की ओर घास लेने जा रहे दंपत्ति की बाइक पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में बाइक सवार दंपति गिर गए, इसके बाद बाघ ने महिला के हाथ को जबड़े में दबाकर जंगल की ओर घसीटना शुरू कर दिया। पत्नी को बाघ के चंगुल में फंसा देख पति ने शोर मचाया इसके बाद बाघ महिला को छोड़कर जंगल में भाग गया। वहीं घायल महिला को उपचार के लिए सरकारी लाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को भर्ती कर लिया।पटेलनगर में छोटी दीपावली के दिन हुई 14 लाख रुपये की लूट के मामले में आठवें आरोपी आदित्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसने एसीजेएम प्रथम की अदालत में आत्मसमर्पण किया। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। पटेलनगर में हुई इस लूट की वारदात के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। मामले में आदित्य का नाम भी सामने आया था। उसने कुछ समय पहले एक वीडियो जारी कर लूट की घटना में शामिल होने की बात कही थी। वीडियो में आदित्य ने दावा किया था कि उसने ही कार से रुपयों से भरा थैला उठाया था।चमोली जिले में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि भूकंप का केंद्र ज्योर्तिमठ था। सुबह 10 बजकर 24 मिनट पर भूकंप दर्ज किया गया।