पटेलनगर में छोटी दीपावली के दिन हुई 14 लाख रुपये की लूट के मामले में आठवें आरोपी आदित्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसने एसीजेएम प्रथम की अदालत में आत्मसमर्पण किया। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी।

पटेलनगर में हुई इस लूट की वारदात के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। मामले में आदित्य का नाम भी सामने आया था। उसने कुछ समय पहले एक वीडियो जारी कर लूट की घटना में शामिल होने की बात कही थी। वीडियो में आदित्य ने दावा किया था कि उसने ही कार से रुपयों से भरा थैला उठाया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब उसने खुद अदालत पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इस मामले में आदित्य आठवां आरोपी है, जिसने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है।