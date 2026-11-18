कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने लोहाघाट में जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी को पार्टी की जीत को अपना लक्ष्य बनाना होगा। सभी को केवल कांग्रेस के लिए काम करना है।

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कुमारी सैलजा ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य के मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। विज्ञापन



उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा। आपसी मतभेदों को किनारे रखकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करना ही सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य के मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा। आपसी मतभेदों को किनारे रखकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करना ही सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

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