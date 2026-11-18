चमोली जिले में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि भूकंप का केंद्र ज्योर्तिमठ था। सुबह 10 बजकर 24 मिनट पर भूकंप दर्ज किया गया।

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