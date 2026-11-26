देवभूमि की रक्षा : यूसीसी और सख्त भू-कानून

धामी सरकार ने नीतिगत उपलब्धियों में उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनाने का जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्र की कृषि भूमि को बचाने के लिए सख्त भू-कानून लागू कर बाहरी व्यक्तियों की ओर से खेती की जमीन खरीदने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही, 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और धर्मांतरण विरोधी कानून को प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के प्रयासों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।



गरीब और बुजुर्ग : सामाजिक सुरक्षा का दायरा

समाज के वंचित और वरिष्ठ वर्गों के लिए चलाई गई योजनाओं का विवरण देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 2 लाख अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में बदलाव कर अब बुजुर्ग पति और पत्नी दोनों को 1,500-1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से 63 लाख से अधिक नागरिकों को 5 लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार की सुविधा मिलने का दावा किया गया है।



किसान कल्याण : फसलों के दाम, सब्सिडी

कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया है कि उत्तराखंड के किसान आय वृद्धि के मामले में देश में अग्रणी हैं। पारंपरिक पहाड़ी अनाज मंडुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,200 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से उत्पादकों को 6 करोड़ रुपये तक की आय हुई है। इसके अतिरिक्त, सेब की खेती पर 70 से 80 प्रतिशत सब्सिडी, पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट (80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ), गेहूं के समर्थन मूल्य पर 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस और 53,000 डेयरी किसानों को दूध पर 4 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने जैसी योजनाओं को सरकार ने अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया है।