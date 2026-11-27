मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज शुक्रवार को होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर मुहर लगेगी। कैबिनेट में सीएम की कई घोषणाओं के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बैणी-भुली योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देने, किसानों व लोगों के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने पर निर्णय हो सकता है।

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