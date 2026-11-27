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विनोद आर्य ने थाने में मीडियाकर्मियों से कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने की उन्हें जानकारी मिली थी। इसके बाद वह स्वयं ही थाने आए हैं। उनके खिलाफ अगर कोई आरोप बनता है तो वह गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। यहां उन्होंने खुद का नार्को टेस्ट कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि वह खुद नार्को टेस्ट कराने के तैयार हैं और पुलकित भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने पुष्पदीप, अंकिता के माता-पिता समेत उन सभी का नार्को टेस्ट कराने व कार्रवाई की मांग की। कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए।एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि एफआईआर से जुड़ा घटनाक्रम हरिद्वार का है। केस जांच के लिए हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी जानकारी दोनों पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी के माता पिता बुधवार को गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे थे। इसके बाद वहां पहुंचे एडीजी कानून व्यवस्था डॉ. वी मुरुगेशन के निर्देश पर विनोद आर्य के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी।