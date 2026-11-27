उत्तराखंड की सियासत में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी पहचान के लिए दल के सामने कई चुनौतियां हैं।

यूकेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य आंदोलन के दौर में हासिल राजनीतिक पहचान को दोबारा व्यापक जनसमर्थन में बदलने की है। हालांकि आंदोलन के दौरान मिली पहचान को चुनावी समर्थन में बदलना उसके लिए आसान नहीं है। दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती बताते हैं कि इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता इन दिनों घर-घर चर्चा, घर-घर पर्चा अभियान चलाकर जनता के बीच जा रहे हैं।

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भाजपा-कांग्रेस के मुकाबले संगठनात्मक कमजोरी भी दल के सामने चुनौती है। भाजपा और कांग्रेस के पास बूथ स्तर पर संगठनात्मक नेटवर्क है। ऐसे में दल को भी कई क्षेत्रों में सांगठनिक उपस्थिति मजबूत करनी होगी। दल के केंद्रीय अध्यक्ष बताते हैं कि इसके लिए एक बूथ और 10 यूथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दल के सामने चुनौती यह भी है कि मूल निवास, भू-कानून, स्थायी राजधानी गैरसैंण, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर केवल बयानबाजी तक सीमित रहने के बजाए पार्टी ठोस नीतिगत विकल्प जनता के सामने रखे।