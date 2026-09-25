मोहब्बेवाला में पलटा ट्रक: ईंटों से भरा ट्रक सड़क किनारे हॉस्टल की दीवार में घुसा, चालक घायल
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: Akash Dubey Updated Fri, 25 Sep 2026 09:03 AM IST
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मोहब्बेवाला में ट्रक फिर अनियंत्रित होकर पलट गया। सहारनपुर की ओर से आ रहा ईंटों से भरा ट्रक सुबह करीब साढ़े चार बजे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक हॉस्टल की दीवार में घुस गया। हादसे में चालक को हल्की चोट आई है। ट्रक सड़क के किनारे दीवार पर चढ़ गया, इसलिए मौके पर जाम नहीं लगा। एक सप्ताह में इसी मोहब्बेवाला में इस तरह का दूसरा हादसा है।
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