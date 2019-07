ट्रिपल तलाक: आतिया बोलीं, जो बुरा वक्त हमने देखा है, अब वह आने वाली पीढ़ी को नहीं भुगतना पड़ेगा

सीएम ने भी की सराहना



उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बिल के राज्यसभा सभा में पास होने की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने लाखों मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के चंगुल से मुक्त कराया है। बिल के पारित होने के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Today is a great day for Indian democracy. Under PM @narendramodi ‘s leadership, India has freed millions of Muslim women from the clutches of regressive practice of triple talaq. With the passage of #TripleTalaqBill, Muslim women won’t have to face the scourge of triple talaq.— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) July 30, 2019