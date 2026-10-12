फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Three youths arrested for fighting after consuming

Dehradun News: शराब पीकर झगड़ा करने वाले तीन युवक गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 01:53 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 12 Oct 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Three youths arrested for fighting after consuming
रायपुर थाना क्षेत्र में शराब पीकर सड़क किनारे हंगामा और मारपीट कर रहे तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार 10 अक्तूबर की रात थानो रोड पर सौड़ा सिरौली गांव के पास कुछ युवकों के शराब पीकर हुड़दंग करने की सूचना मिली। सूचना पर रायपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां कुछ युवक शराब के नशे में आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे। पुलिस ने युवकों को समझाने और विवाद शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। स्थिति बिगड़ने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार छह नंबर पुलिया क्षेत्र के रहने वाले अरविंद सिंह (32), राहुल नौटियाल (32) और ज्ञान भट्ट (36) को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर विवाद करने से दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है और शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है। ऐसे में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed