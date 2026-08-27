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Dehradun News: पुलिस ने मोबाइल बरामद कर 14 लोगों को लौटाए

Thu, 27 Aug 2026 07:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:28 PM IST
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The police recovered the mobile phones and returned them to 14 people.
विकासनगर। रक्षाबंधन से पहले कोतवाली पुलिस ने गुम हुए 14 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब छह लाख रुपये है। लंबे समय बाद मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। बहनों और उनके परिजनों ने रक्षाबंधन से पहले मोबाइल मिलने पर पुलिस का आभार जताया।
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कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि मोबाइल फोन गुम होने की शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल गुमशुदगी दर्ज करती है। इसके बाद मोबाइल के पहचान क्रमांक को केंद्रीय संचार पहचान रजिस्टर पोर्टल पर अवरुद्ध और खोज के लिए दर्ज किया जाता है। तकनीकी माध्यमों से मोबाइल की लगातार निगरानी और खोज की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत पुलिस टीम ने 14 मोबाइल बरामद किए हैं।
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उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस अब तक 92 गुम मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है। इन सभी मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 20. 60 लाख रुपये है। बरामद मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे जा चुके हैं। आमजन की सहायता और उनकी खोई संपत्ति की बरामदगी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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