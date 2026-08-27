Dehradun News: पुलिस ने मोबाइल बरामद कर 14 लोगों को लौटाए

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कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि मोबाइल फोन गुम होने की शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल गुमशुदगी दर्ज करती है। इसके बाद मोबाइल के पहचान क्रमांक को केंद्रीय संचार पहचान रजिस्टर पोर्टल पर अवरुद्ध और खोज के लिए दर्ज किया जाता है। तकनीकी माध्यमों से मोबाइल की लगातार निगरानी और खोज की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत पुलिस टीम ने 14 मोबाइल बरामद किए हैं।उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस अब तक 92 गुम मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है। इन सभी मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 20. 60 लाख रुपये है। बरामद मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे जा चुके हैं। आमजन की सहायता और उनकी खोई संपत्ति की बरामदगी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।