तंबाकू मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कर रहा बरबाद : सीएमओ

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मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि तंबाकू शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। यह लोगों की सेहत बरबाद कर सकती है। तंबाकू के सेवन से हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। ऐसे में युवाओं को तंबाकू उत्पादों से दूर रहना चाहिए। तंबाकू कंपनियां नए उपभोक्ता बनाने के लिए किशोरों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन और अन्य तरीके अपनाती हैं। युवाओं को इस रणनीति को समझकर तंबाकू उत्पादों से दूरी बनानी होगी। तंबाकू के दुष्प्रभावों पर पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय की डीन डॉ. सोनिका कंडारी, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की मनोवैज्ञानिक डॉ. अनुराधा, अर्चना उनियाल, रेखा उनियाल और अनुराग उनियाल आदि मौजूद रहे।

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देहरादून। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से बृहस्पतिवार को श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को तंबाकू के दुष्प्रभाव बताए गए।