Dehradun News: बैडमिंटन टूर्नामेंट में जोशी जोशीले टीम ने जीता खिताब

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टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं तोमर टाइटंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रनरअप का खिताब हासिल किया। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ आचार्य सुशांत राज ने बतौर मुख्य अतिथि किया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

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देहरादून। दून स्पोर्ट्स अकादमी बल्लूपुर में टीम इवेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। टीम इवेंट की सभी कैटेगरी में जोशी जोशीले टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। टीम का नेतृत्व कप्तान श्याम जोशी ने किया।