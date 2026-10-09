Dehradun News: शरदोत्सव में लोक संस्कृति के रंगों ने मोहा मन

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शरदोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जय बद्रीनाथ स्वयं सहायता समूह ने लोकनृत्य प्रस्तुत कर उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक दिखाई। इसके बाद चुलबुली पूनम शर्मा और उनके समूह की प्रस्तुति ने दर्शकों का मनोरंजन किया। दोपहर में आयोजित फन गेम्स और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। श्यामली भट्ट ने गढ़वाली लोकगीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को लोक संगीत के रंगों से सराबोर किया।शाम को टाउन हॉल में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। प्रदीप भंडारी ग्रुप ने श्री घंटाकर्ण देव जात्रा की प्रस्तुति के माध्यम से धार्मिक आस्था और लोक परंपरा को मंच पर जीवंत किया। इसके बाद लोक गायिका रेशमा शाह ने अपने लोकगीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रेशमा के गीतों पर दर्शक जमकर झूमे। वहीं फरहान साबिर की कव्वाली और बॉलीवुड संगीत की प्रस्तुति ने सांस्कृतिक संध्या में चार चांद लगा दिए।संगीत की धुनों पर दर्शक झूमते नजर आए। शरदोत्सव के कार्यक्रमों में खेल, लोक परंपराओं और आधुनिक संगीत का सुंदर संगम देखने को मिला। गढ़वाल टैरेस पर आयोजित कार्यक्रम में देश की प्रतिष्ठित शास्त्रीय कथक नर्तिका शारदा ध्यानी और उनकी टीम की प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही 12 वर्षीय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित निकुंज ध्यानी ने अपने तबले की धुन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।