Dehradun News: केंद्रीय विद्यालयों के बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा

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देहरादून। मोहकमपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय आईआईपी में क्षेत्रीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का समापन हुआ। इसमें देहरादून संभाग के 28 केंद्रीय विद्यालयों के 151 बाल वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक परियोजनाएं और नए विचार प्रस्तुत किए। समापन समारोह में जिला अकादमिक समन्वयक बृजेश पाल ने कहा कि विज्ञान केवल एक विषय नहीं बल्कि जीवन को समझने का नजरिया है। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे भी नए प्रयोग और नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। चयनित होने वाले बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर देहरादून संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान डॉ. बबीता बेहरा, डॉ. अंकुश बिंदवाल, डॉ. महक धीमान, डॉ. मुकेश पोतदार, डॉ. मंजिंदर कौर, डॉ. ज्योति पोरवाल, सत्यम प्रजापति आदि मौजूद रहे।