Dehradun News: बार काउंसिल के अध्यक्ष बने राजबीर का सम्मान

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देहरादून। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन निर्वाचित होने पर राजबीर सिंह बिष्ट को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। बार एसोसिएशन देहरादून ने विधि भवन सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर राजबीर बिष्ट ने अधिवक्ताओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार रखे। उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करने का आश्वासन दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुकरेती और सहसचिव कपिल अरोड़ा सहित अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा, राजीव शर्मा, लता राणा और बार काउंसिल के सदस्य राकेश गुप्ता, रंजन सोलंकी, सुरेंद्र पुंडीर, रजिया बेग, राकेश नेगी और संग्राम सिंह पुंडीर मौजूद रहे।