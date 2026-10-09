Dehradun News: डिप्लोमा पशु चिकित्सा सेवा संघ के नरेंद्र शर्मा बने अध्यक्ष

विज्ञापन

देहरादून। डिप्लोमा पशु चिकित्सा सेवा संघ नरेंद्र दत्त शर्मा निर्विरोध जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। शुक्रवार को विकास भवन स्थित सभागार में संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी संघ की प्रांतीय सचिव कृष्णा मुसान और चुनाव अधिकारी सतीश पैन्यूली की देखरेख में देहरादून जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष समेत सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कार्यकारिणी में नरेंद्र दत्त शर्मा को जिलाध्यक्ष, अमित बहुखंडी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुनील बिष्ट को सचिव, प्रदीप मंगोलिया को कोषाध्यक्ष और रीना चौहान को संप्रेक्षक निर्वाचित किया गया।