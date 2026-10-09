Dehradun News: पेंशनर मीट में दी योजनाओं की जानकारी
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:48 PM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:48 PM IST
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देहरादून। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में एसबीआई पेंशनर मीट का आयोजन किया गया। शाखा के सहायक महाप्रबंधक महेन्द्र दत्त नौटियाल ने पेंशनरों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पेंशनरों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर भानु प्रकाश शर्मा, अवतार किशन, भगवती प्रसाद प्रमगाई, कोठियाल, शशि कपूर, विजय गर्ग, मुकेश आनंद, सुरेश सहगल, अनिल शर्मा आदि मौजूद रहे।
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