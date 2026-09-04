शिक्षक दिवस विशेष: घटती छात्र संख्या के बीच इन शिक्षकों की पहल ने बदली उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की तस्वीर

प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या तेजी से घट रही है। स्थिति यह है कि पांच हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। घटती छात्र संख्या ने शिक्षा विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि, इसी चुनौती के बीच कुछ शिक्षकों के नवाचार और प्रेरणादायी प्रयासों ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगाई है।

इन शिक्षकों ने अपने स्तर पर स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने, अभिभावकों को जोड़ने और बच्चों को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रभावी पहल की हैं। उनके प्रयास न केवल समाज में मिसाल पेश कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा विभाग में भी नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं।

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जरूरत इस बात की है कि ऐसे शिक्षकों के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए और उनकी सफल पहलों को दूसरे स्कूलों तक पहुंचाया जाए। यदि अन्य शिक्षक भी इसी तरह बदलाव का संकल्प लें और स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें, तो सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या की चुनौती को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इससे न केवल बंदी के कगार पर पहुंच चुके स्कूलों को बचाया जा सकेगा, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।